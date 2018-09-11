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Верит ли Александр Петров в суеверия и какая примета для него особенная
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.
Вы суеверный?
Александр Петров, актёр, музыкант:
У вас есть свои приметы?
Александр Петров:
Вы 5 лет здоровались?
Александр Петров:
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров. Вы суеверный? Александр Петров, актёр, музыкант:Да. У вас есть...
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