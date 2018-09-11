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Верит ли Александр Петров в суеверия и какая примета для него особенная

12.09.2018 12:39 — Разное | СТВ  
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.

Вы суеверный?

Александр Петров, актёр, музыкант:
Да.

У вас есть свои приметы?

Александр Петров:
Да. Я вам расскажу очень смешную историю. Когда я поступил, был абитуриентом, пацан с зелеными глазами, и мне выпускник этого же курса Хейфеца, они еще с нами были, еще молоденькие, им интересно с нами. У нас в ГИТИСе на третьем этаже висели портреты – Мейерхольд, Станиславский и т. д. И Влад Боковин говорит, что есть одна штука на удачу – будешь проходить мимо, каждый раз здоровайся: «Здравствуйте, Константин Сергеевич!».

Вы 5 лет здоровались?

Александр Петров:
4 года. Каждый раз здоровался и говорил: «До свидания!». 

Александр Петров о шоу «Заново родиться», идеальном графике, суевериях и роли Гоголя (читать далее). 

 
 
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров. Вы суеверный? Александр Петров, актёр, музыкант:Да. У вас есть...
 
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