ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина избил 12-летнего подростка на детской площадке в Рогачёве

12.09.2018 12:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Рогачеве мужчина избил подростка, который ударил его сына на детской площадке.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельской области Виталия Пристромова, происшествие случилось восьмого сентября. К компании подростков подошел мужчина с 7-летним сыном и попросил игроков принять его в игру. В какой-то момент 12-летний подросток ударил мальчика.

В ответ на это отец ребенка избил обидчика.

И подросток, и мальчик были доставлены в медучреждение вечером того же дня. Семилетнего мальчика выписали десятого сентября. Жизни подростка ничего не угрожает. Его мама обратилась в милицию.

Продолжается проверка по данному факту. Действиям мужчины дадут правовую оценку после изучения обстоятельств случившегося, проведения экспертиз, опроса свидетелей.

По предварительной информации, в данном конфликте могут усматриваться признаки хулиганства.

В конце августа житель Минска избил девушку-фельдшера в машине скорой помощи (читать далее).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Рогачеве мужчина избил подростка, который ударил его сына на детской площадке. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минские чиновники просят горожан высказать мнение по строительству храма в Севастопольском парке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика