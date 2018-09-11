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Мужчина избил 12-летнего подростка на детской площадке в Рогачёве
Новости Беларуси. В Рогачеве мужчина избил подростка, который ударил его сына на детской площадке.
Как
В ответ на это отец ребенка избил обидчика.
И подросток, и мальчик были доставлены в медучреждение вечером того же дня. Семилетнего мальчика выписали десятого сентября. Жизни подростка ничего не угрожает. Его мама обратилась в милицию.
Продолжается проверка по данному факту. Действиям мужчины дадут правовую оценку после изучения обстоятельств случившегося, проведения экспертиз, опроса свидетелей.
По предварительной информации, в данном конфликте могут усматриваться признаки хулиганства.
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Новости Беларуси. В Рогачеве мужчина избил подростка, который ударил его сына на детской площадке. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД...
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