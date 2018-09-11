ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

BMW показала беспилотный мотоцикл на видео

12.09.2018 14:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Компания BMW опубликовала на YouTube-канале BMW Motorrad видео, на котором показаны испытания беспилотного мотоцикла под названием ConnectedRide. Именно на этом транспортном средстве инженеры тестируют системы автономного управления, пишет Autonews.

Концепт создан на базе модели R 1200 GS. В компании надеются, что их разработки смогут сделать езду на мотоциклах более безопасной. Судя по видео, автономный мотоцикл уже может самостоятельно начинать движение, тормозить и поворачивать.

 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беспилотный концептуальный мотоцикл создан на базе модели R 1200 GS и носит название ConnectedRide.
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook теперь знает беларуский язык
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика