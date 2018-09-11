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BMW показала беспилотный мотоцикл на видео
Компания BMW опубликовала на YouTube-канале BMW Motorrad
Концепт создан на базе модели R 1200 GS. В компании надеются, что их разработки смогут сделать езду на мотоциклах более безопасной. Судя по видео, автономный мотоцикл уже может самостоятельно начинать движение, тормозить и поворачивать.
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Беспилотный концептуальный мотоцикл создан на базе модели R 1200 GS и носит название ConnectedRide.
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