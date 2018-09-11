BMW показала беспилотный мотоцикл на видео

Компания BMW опубликовала на YouTube-канале BMW Motorrad видео , на котором показаны испытания беспилотного мотоцикла под названием ConnectedRide. Именно на этом транспортном средстве инженеры тестируют системы автономного управления, пишет Autonews .

Концепт создан на базе модели R 1200 GS. В компании надеются, что их разработки смогут сделать езду на мотоциклах более безопасной. Судя по видео, автономный мотоцикл уже может самостоятельно начинать движение, тормозить и поворачивать.