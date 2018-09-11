«Слава Пераможцам» – всё. Конструкцию на проспекте Победителей снимают

Фотограф Сергей Гудилин опубликовал в твиттере фото, на котором строители снимают конструкцию «Слава Пераможцам» на проспекте Победителей, которая размещена на крыше здания Центра моды. TUT.by узнал , что причина – в капитальном ремонте кровли здания.

Замглавы Центрального района Денис Жибуль рассказал, что конструкцию демонтируют в связи с капитальным ремонтом кровли здания. После этого надпись «Слава Пераможцам» вернут обратно. Также у здания сейчас ремонтируют фасад и меняют окна. Работы планируют закончить к концу этого года.

Напомним, надпись «Слава Пераможцам» появилась потому, что власти постепенно оформляют проспект Победителей – даже разработали отдельную концепцию развития магистрали. На проспекте упорядочивают вывески и рекламу, планируют дополнительное озеленение и многое другое.