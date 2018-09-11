Facebook теперь знает беларуский язык

Facebook добавила 24 языка в систему автоматического перевода. Среди них – беларуский, суахили, амхарский и другие, пишет dev.by. При переводе будет использоваться схожесть беларуской лексики с украинской.

Соцсеть рассказал, что для качественного перевода с беларуского на английский построила мультиязыковую систему, основанную на схожести беларуской лексики с украинской. Машинное обучение использует перевод с беларуского на украинский, чтобы получить итоговый результат на английском языке. В некоторых случаях мультиязыковая система использует до четырех «промежуточных» языков.

Некоторое время разработчики не могли добавить новые языки из-за технических проблем. Теперь языковая команда Facebook намерена «не оставить ни одного языка незамеченным». После обновления автоматический перевод социальной сети работает с 4,5 тысячами языковых пар.