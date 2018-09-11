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Аркаим: загадочная цивилизация бронзового века

12.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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До конца 1980-х годов об Аркаиме даже не знали. Обнаружился он, как и многие другие важные археологические находки, совершенно случайно. Археологов из Челябинского государственного университета направили на место, запланированное для постройки водохранилища. Двое мальчиков, помогавших им работать, отправились исследовать окружающую местность. Вернувшись, они рассказали о странных развалинах, которые они нашли там, где никто и не думал что-либо обнаружить. Тогда-то все и началось.

Развалины оказались остатками Аркаима – круглого укрепленного поселения, окруженного глиняными валами, построенными на каркасе из бревен. Составляя примерно 150 метров в диаметре, защищенная структура вмещала в себя 60 с лишним домов, частично врытых в землю. В них имелись очаги, подвалы и колодцы, а также приспособления для сбора и перераспределения воды. Также в каждом из них были примитивные кузницы и печи, позволяющие каждой семье плавить бронзу и олово.

Аркаим оказался не единственным в своем роде. На Южном Урале и в северном Казахстане теперь обнаружены более 20 круговых поселений, что свидетельствует о крупной цивилизации с четко определенной схемой строительства поселков. На первый взгляд они могут показаться не представляющими особого интереса, но археологам удалось раскрыть некоторые из их секретов.

 
 
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До конца 1980-х годов об Аркаиме даже не знали. Обнаружился он, как и многие другие важные археологические находки, совершенно случайно. Археологов из Челябинского...
 
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