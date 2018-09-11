ВЕЩИЕ СНЫ — SOS ИЗ ТОНКОГО МИРА

Проще всего отмахнуться от такой информации. Но не стоит торопиться! Оказывается, существует наука — сомнология. Это раздел медицины и нейробиологии, который занимается исследованием сна, а также его нарушений и их влиянием на здоровье человека.

Например, в структуре Управления делами Президента РФ даже имеется лаборатория, которая изучает сновидения и их связь с самочувствием. Понятно, что серьезных ученых, работающих в такой лаборатории, обвинить в суеверии или мракобесии вряд ли возможно. Так вот, эти ученые считают: между состоянием здоровья человека и его сновидениями существует неразрывная связь.

Но прежде чем начать разговор на эту тему, спросим у наших читателей: приходилось ли вам слышать что-либо о Евгении Петровиче Цветкове? Нет? А между тем это один из интереснейших авторов русского зарубежья. Он написал несколько романов, десятки повестей и рассказов. … За рубежом Евгений Петрович занимался проблемами климата.