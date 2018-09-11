Крупные региональные ярмарки пройдут в семи городах Минской области с 29 сентября по 27 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома.

Первая из этих ярмарок пройдет 29 сентября в Борисове и Молодечно. Далее продажа сельскохозяйственной продукции будет организована в Вилейке и Жодино (6 октября), Солигорске (13 октября), Несвиже (21 октября) и Слуцке (27 октября).

Сельскохозяйственные и торговые предприятия столичного региона представят широкий ассортимент продукции. Покупатели смогут приобрести молочные, мясные, макаронные, хлебопекарные и кондитерские изделия, сельскохозяйственную продукцию, изделия мастеров народного творчества.

Ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам и одиноким инвалидам I и II групп будет оказана помощь в доставке плодоовощной продукции на дом. Во время проведения ярмарок запланированы культурно-массовые мероприятия и шоу-программы с участием творческих коллективов.

Также в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию отметили, что с 15 сентября по 3 ноября во всех районах Минской области и городе Жодино по утвержденному графику пройдут осенние районные ярмарки.

БЕЛТА.