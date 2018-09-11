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Горбачев написал книгу "В меняющемся мире" о борьбе за окончание "холодной войны"

12.09.2018 14:56 — Разное | Интерфакс  
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Экс-президент СССР Михаила Горбачева считает, что его поколение, "покончившее с "холодной войной", выполнило свою миссию, свою историческую задачу.

"Нынешнее поколение лидеров... должно серьезно переоценить свои политические установки, осмыслить опыт предшественников, которым пришлось иметь дело с еще более опасными вызовами, этот опыт никому не перечеркнуть", - пишет М.Горбачев в своей новой книге "В меняющемся мире".

Эта книга, как сказал М.Горбачев "Интерфаксу", не просто мемуары, а, "скорее, новое осмысление всех проблем, которые приходилось решать в борьбе за окончание "холодной войны".

В книге детально рассказывается о подготовке и о самих встречах на высшем уровне, которые глава советского государства провел, будучи на посту генерального секретаря ЦК КПСС и президента страны.

Некоторые разделы и главы, как, например, посвященные советско-американским отношениям и переговорам с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, М.Горбачев уже ранее публиковал. Но в книге много и новых материалов, касающихся, например, советско-японских отношений и стремления М.Горбачева уйти от "железобетонной" позиции Андрея Громыко в отношении Японии.

Интересна глава, посвященная объединению Германии. Автор не скрывает, что было много противников объединения Германии среди советского партийного руководства. Высказывалось даже мнение о необходимости "притормозить этот процесс и даже перекрыть ему дорогу". Но этой же позиции, по свидетельству М.Горбачева, придерживались и некоторые лидеры западных стран, в том числе президент Франции Франсуа Миттеран, главы правительств Англии и Италии Маргарет Тэтчер и Джулио Андреотти.

Пишет М.Горбачев и о "недовольстве" демократическими изменениями со стороны партийного аппарата (КПСС) и даже ряда членов руководства партии.

Подробно описывая апрельский пленум ЦК КПСС 1991 года, на котором было требование к М.Горбачеву уйти в отставку с поста генсека, М.Горбачев делает вывод, что его "согласие остаться на посту было ошибкой". Он объясняет это тем, что партия, "как показали дальнейшие события, оставалась консервативной силой, не способной реформировать себя и участвовать в реформировании страны".

А рассуждая о развале Советского Союза, бывший президент СССР подчеркивает, что президент России Борис Ельцин и его окружение "фактически принесли Союз в жертву своему страстному желанию воцариться в Кремле".

 
 
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Экс-президент СССР Михаила Горбачева считает, что его поколение, "покончившее с "холодной войной", выполнило свою миссию, свою историческую задачу. "Нынешнее...
 
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