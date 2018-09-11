Белорусская православная церковь выступила против решения Константинопольского Патриархата по Украине

Синод Белорусской православной церкви выступил с обращением, в котором выразил протест против решений Константинопольского Патриархата по Украине.

"Синод Белорусской православной церкви постановил единогласно и единодушно поддержать позицию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской православной церкви в связи с назначением двух иерархов Константинопольского Патриархата - архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона - "экзархами" Константинопольского Патриархата в город Киев", - говорится в обращении синода, размещенном на официальном сайте БПЦ.

Также синод принял решение выразить протест "против деяния Константинопольского Патриархата, поскольку оно представляет собой агрессивное вмешательство одной поместной церкви во внутренние дела другой поместной церкви, направленное на подрыв основ межправославного мира и единства".

Кроме того, в БПЦ выразили поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и заявили о "неразрывном духовном единстве православных христиан братских народов Беларуси, России и Украины, чад Русской православной церкви".

Как сообщалось, в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к Святейшему Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Обращение главы государства было поддержано Верховной Радой Украины. 22 апреля обращение было официально принято к рассмотрению Священным Синодом Вселенского Патриархата.

7 сентября было опубликовано коммюнике Генерального секретариата Священного Синода Константинопольского Патриархата, в котором сообщалось о назначении двух иерархов Констинтинопольской Церкви - архиепископа Памфилийского Даниила (США) и епископа Эдмонтонского Илариона (Канада) - экзархами Константинопольского Патриархата в Киеве.