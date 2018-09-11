Нацбанк Беларуси инициирует развитие инвестбанкинга, запросил у банков информацию

Национальный банк Беларуси (НББ) запросил у коммерческих банков подробную информацию о развитии инвестиционного банкинга и предложения по развитию этого источника финансирования.

В частности, в своем письме в адрес банков НББ запросил данные об организации размещения долговых бумаг клиентов на внутреннем и международном рынках, участии в фондах банковского управления, работе на внутреннем фондовом рынке, о реализованных сделках проектного финансирования. Также НББ хочет получить данные об объемах банковских сделок на основании недавно принятых госрешений, которыми предоставлена возможность реструктуризации проблемных долгов в обмен на акции предприятий, прощении проблемных долгов, мерах, которые предпринимают банки по созданию фондов прямых инвестиций.

"Национальный банк и правительство озабочены поиском новых источников привлечения дополнительных ресурсов и медленной скоростью реструктуризации проблемной задолженности на фоне снижения темпов роста экономики", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" топ-менеджер одного из банков, комментируя запрос информации со стороны НББ.

По его словам, "тема инвестбанкинга, как дополнительного источника финансирования экономического роста, поднимается властями не впервые". "Позиция правительства в том, что банки должны активнее привлекать внешние ресурсы. При этом банковский сектор констатирует отсутствие рыночных, привлекательных бизнес-проектов и высокую степень закредитованности реального сектора", - отметил банкир.

По его мнению, непосредственным поводом к новой дискуссии стало назначение нового правительства, которое ищет пути финансовой подпитки экономики в условиях ухудшающейся из-за геополитической напряженности внешней конъюнктуры.

"Пока в Беларуси нет инвестбанкинга в классическом, рыночном понимании. Есть попытки его создания в условиях отсутствия базовых рыночных условий", - констатировал собеседник.