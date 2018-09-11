ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нацбанк Беларуси инициирует развитие инвестбанкинга, запросил у банков информацию

12.09.2018 13:56 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Национальный банк Беларуси (НББ) запросил у коммерческих банков подробную информацию о развитии инвестиционного банкинга и предложения по развитию этого источника финансирования.

В частности, в своем письме в адрес банков НББ запросил данные об организации размещения долговых бумаг клиентов на внутреннем и международном рынках, участии в фондах банковского управления, работе на внутреннем фондовом рынке, о реализованных сделках проектного финансирования. Также НББ хочет получить данные об объемах банковских сделок на основании недавно принятых госрешений, которыми предоставлена возможность реструктуризации проблемных долгов в обмен на акции предприятий, прощении проблемных долгов, мерах, которые предпринимают банки по созданию фондов прямых инвестиций.

"Национальный банк и правительство озабочены поиском новых источников привлечения дополнительных ресурсов и медленной скоростью реструктуризации проблемной задолженности на фоне снижения темпов роста экономики", - заявил агентству "Интерфакс-Запад" топ-менеджер одного из банков, комментируя запрос информации со стороны НББ.

По его словам, "тема инвестбанкинга, как дополнительного источника финансирования экономического роста, поднимается властями не впервые". "Позиция правительства в том, что банки должны активнее привлекать внешние ресурсы. При этом банковский сектор констатирует отсутствие рыночных, привлекательных бизнес-проектов и высокую степень закредитованности реального сектора", - отметил банкир.

По его мнению, непосредственным поводом к новой дискуссии стало назначение нового правительства, которое ищет пути финансовой подпитки экономики в условиях ухудшающейся из-за геополитической напряженности внешней конъюнктуры.

"Пока в Беларуси нет инвестбанкинга в классическом, рыночном понимании. Есть попытки его создания в условиях отсутствия базовых рыночных условий", - констатировал собеседник.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Беларуси (НББ) запросил у коммерческих банков подробную информацию о развитии инвестиционного банкинга и предложения по развитию этого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Facebook теперь знает беларуский язык
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика