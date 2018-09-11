Финансовая система Китая создает серьезные риски для мировой стабильности - эксперт

Ситуация в финансовой системе Китая на данный момент является одним из основных рисков для мировой финансовой стабильности, заявил управляющий Банка Англии и председатель международного Совета по финансовой стабильности Марк Карни в интервью BBC.

Интервью приурочено к 10-й годовщине банкротства Lehman Brothers (15 сентября 2008 года), которое считается началом самой тяжелой фазы мирового финансового кризиса 2008 года и самого глубокого экономического спада с 1930-х годов.

М.Карни говорил о необходимости двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом, поскольку далеко не все риски для финансового сектора были устранены за прошедшие десять лет.

"Может ли такое повториться? Есть ли причина, которая приведет к кризису? Если мы расслабимся, то, конечно же, это будет возможным", - сказал глава Банка Англии.

В Великобритании он выделил четыре основных риска, и высокий уровень долга в китайской экономике, который может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира, является одним из таких рисков.

Также в число важнейших факторов риска М.Карни включил высокий уровень закредитованности британских домохозяйств, выход Британии из ЕС без соглашения о доступе к единому рынку ("жесткий Brexit"), катастрофические кибератаки, направленные против банков.

Вместе с тем он отметил, что изменения в регулировании банков и других финансовых компаний по всему миру помогли сделать "систему в целом более честной".