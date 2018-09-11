Тонущего лося спасли в Чернобыле из радиоактивного озера

Новости Украины. В Чернобыле из радиоактивного озера спасли лося. Животное каким-то образом оказалось в водоеме между 4-м и 5-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На помощь утопающему прибыли сотрудники полиции, Государственной службы чрезвычайных ситуаций и радиационно-экологического биосферного заповедника. Специалисты подплыли к лосю на лодке и вытащили его на сушу за рога. После осмотра эксперты заявили, что лесному великану ничего не угрожает.