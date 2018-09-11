6 человек погибли при пожаре на химзаводе в Индии: взрыв газового баллона мог привести к ЧП

Новости Индии. Масштабный пожар произошел на химическом заводе в городе Биджнор на севере Индии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ЧП погибли 6 человек. Еще трое с серьезными травмами доставлены в больницу. Все жертвы и пострадавшие – сотрудники предприятия. Причиной происшествия, по предварительным данным, стал взрыв газового баллона. На месте инцидента работают пожарные. Локализовать возгорание пока не удается.