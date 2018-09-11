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Дни Минска в Санкт-Петербурге начались с торжественной церемонии возложения цветов на Пискарёвском кладбище
Новости Беларуси. Дни Минска официально открылись в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начались они с церемонии возложения венка и цветов на Пискарёвском кладбище. Это знаковый мемориал в истории города. В годы войны это было основное место захоронения жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Среди жертв, захороненных здесь, есть и белорусские дети, которые приехали учиться в город ещё до войны.
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Дни Минска в Санкт-Петербурге начались с торжественной церемонии возложения цветов на Пискарёвском кладбище
Новости Беларуси. Дни Минска официально открылись в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начались они с церемонии возложения венка и...
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