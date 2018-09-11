Дни Минска в Санкт-Петербурге начались с торжественной церемонии возложения цветов на Пискарёвском кладбище

Новости Беларуси. Дни Минска официально открылись в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начались они с церемонии возложения венка и цветов на Пискарёвском кладбище. Это знаковый мемориал в истории города. В годы войны это было основное место захоронения жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Среди жертв, захороненных здесь, есть и белорусские дети, которые приехали учиться в город ещё до войны.