ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

LSTR выпустил очередную партию «лидских кед», но не красных

12.09.2018 16:12 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Минский бренд одежды LSTR выпустил новую партию «лидских кед». В этот раз они черные (мужские и женские) и коричневые (только мужские). По словам Ильи Аксенова, основателя бренда, судьба красных кед, по которым завод до сих пор не выполнил заказ, неизвестна – «на фабрике ничего конкретного не говорят».

Новые кеды стоят 45 рублей. По словам Ильи, «на эти кросовки мы предзаказ не принимали (наученные горьким опытом), они находятся в свободной продаже». Он добавил, что партия не очень большая, а люди ее активно покупают, так что закончится кеды могут достаточно быстро. 

Когда будут красные кеды, неизвестно, потому что «на фабрике ничего конкретного не говорят». Несмотря на разрыв отношений между брендом и фабрикой, последний заказ до сих пор до конца не выполнен.

Читайте по теме: «Невыгодно». Лидские кеды отказались от коллаборации с LSTR

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский бренд одежды LSTR выпустил новую партию «лидских кед». В этот раз они черные (мужские и женские) и коричневые (только мужские). По словам Ильи Аксенова,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоус ищет агентство, которое «рискнет» повесить в Минске рекламу с Некляевым и Жигамонтом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика