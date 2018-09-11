LSTR выпустил очередную партию «лидских кед», но не красных

Минский бренд одежды LSTR выпустил новую партию «лидских кед». В этот раз они черные (мужские и женские) и коричневые (только мужские). По словам Ильи Аксенова, основателя бренда, судьба красных кед, по которым завод до сих пор не выполнил заказ, неизвестна – «на фабрике ничего конкретного не говорят».

Новые кеды стоят 45 рублей. По словам Ильи, «на эти кросовки мы предзаказ не принимали (наученные горьким опытом), они находятся в свободной продаже». Он добавил, что партия не очень большая, а люди ее активно покупают, так что закончится кеды могут достаточно быстро.

Когда будут красные кеды, неизвестно, потому что «на фабрике ничего конкретного не говорят». Несмотря на разрыв отношений между брендом и фабрикой, последний заказ до сих пор до конца не выполнен.

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