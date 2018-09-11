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Беларус снял короткометражку и выиграл на фестивале SmartPhilm в Вашингтоне

12.09.2018 14:32 — Разное | KYKY  
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Молодой беларуский режиссер Кирилл Нонг снял короткометражный фильм «Работник года». В прошлом году он получил Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. В этом году пошел дальше – получил приз жюри «Зал славы» и победил в номинации Smart Fiction фестиваля SmartPhilm в Вашингтоне, пишет Naviny.by.

По сюжету в «Работнике года» показан мир, где роботы постепенно вытесняют людей. Ничего спойлерить не будем – посмотрите сами, фильм длится семь минут. Жюри фестиваля SmartPhilm-2018 признало его лучшим из 15 работ в категории фантастических фильмов, а также удостоило главной награды – приза жюри «Зал славы».

Все участвующие в фестивале SmartPhilm фильмы сняты на смартфоны или другие мобильные девайсы. Таким образом организаторы уравнивают в техническом отношении шансы начинающих авторов и профессиональных режиссеров. В первую очередь оценивают креативность и творческий подход.

Кирилл Нонг – выпускник Нью-Йоркской киноакадемии (New York Film Academy). Главные роли в «Работнике года» исполнили актер из Санкт-Петербурга Константин Фисенко и заслуженный артист Беларуси Александр Кашперов.

 
 
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Молодой беларуский режиссер Кирилл Нонг снял короткометражный фильм «Работник года». В прошлом году он получил Гран-при фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. В...
 
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