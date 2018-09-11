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Ryanair отменила 150 из 400 рейсов в Германии

12.09.2018 15:44 — Разное | Интерфакс  
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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в среду отменила 150 из 400 рейсов в Германии.

Директор по маркетингу Кенни Джейкобс заявил, что это связано с 24-часовой забастовкой 400 пилотов и 1000 бортпроводников Ryanair, которая началась 12 сентября в 4.01 по минскому времени.

Он также сообщил журналистам, что в случае, если профсоюзы продолжат курс на забастовки, руководство авиаперевозчика проверит 12ь пунктов базирования Ryanair в Германии и, возможно, сократит летный и обслуживающий персонал в них, сообщает Deutsche Welle.

Пассажирам, затронутым отменой рейсов, вышлют соответствующие сообщения по СМС или электронной почте. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет.

Решение о забастовке было принято объединением пилотов Cockpit и профсоюзом Ver.di после того, как 5 сентября безрезультатно закончился второй раунд переговоров с руководством авиакомпании. Профсоюзы ведут переговоры с января 2018 года, добиваясь заключения первого тарифного соглашения и повышения заработных плат.

В августе пилоты Ryanair провели забастовки в пяти странах (Ирландия, Германия, Швеция, Бельгия и Нидерланды), в результате чего были отменены около 400 рейсов по всей Европе, то есть не состоялся каждый шестой из запланированных на этот день перелетов. Это нарушило планы примерно 55 тыс. пассажиров.

Эта забастовка, вызванная недовольством условиями работы и оплаты, стала самой масштабной в истории авиакомпании Ryanair.

Ryanair осуществляет перелеты по более чем 1,8 тыс. маршрутов в 215 аэропортах, расположенных в 37 странах. В прошлом фингоду компания перевезла 130,3 млн человек. Ее парк насчитывает 400 самолетов Boeing-737-800.

Котировки акций Ryanair в ходе торгов в среду в Дублине выросли на 1,3%. Капитализация компании составляет чуть больше 15 млрд евро.

 
 
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Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в среду отменила 150 из 400 рейсов в Германии. Директор по маркетингу Кенни Джейкобс заявил, что это связано с 24-часовой...
 
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