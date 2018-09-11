ЕС запустит в Беларуси новый проект по экономической поддержке местных инициатив, сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин в Минске в среду.

"Мы вскоре запустим проект по экономическому местному развитию стоимостью $7 млн. Фокус будет делаться непосредственно на предпринимателях, малых и средних предприятиях, местных бизнес-инкубаторах и социальных предприятиях, для того чтобы стимулировать экономические возможности на районном и областном уровнях", - сказала А.Викторин.

Ее слова приводит госагентство БелТА .

Данный проект находится на этапе подготовки, уточнила А.Викторин.

Глава представительства рассказала, что также планируется выделить 5 млн евро на финансирование стартапов, кластерных инициатив, проекты, имеющие социальный эффект. Новый проект станет продолжением проекта "Содействие развитию на местном уровне", который завершится в текущем году.