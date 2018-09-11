Лукашенко улетел в Узбекистан

Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Узбекистан. Там пройдут переговоры с резидентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Переговоры пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций двух стран, сообщает пресс-служба.

«Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане техники», - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что на переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Главы государств планируют посетить белорусско-узбекское предприятие "Амкодор-Агротехмаш" и выставку белорусских производителей Made in Belarus.