Женщина, которая поет

Жизнь выбирает и выводит на авансцену прежде всего музыкантов, чье искусство отражает дух времени. Таков неписаный закон творчества вообще. Его действию подчинены классическая и современная эстрадная музыка, оперное и симфоническое искусство, рок и попса разного достоинства. Как уловить и запечатлеть, выразить и донести до публики этот неуловимый дух? И как, будучи современным на эстраде, не поддаться общей (увы, модной) тенденции упрощенчества, порой «на потребу» жертвуя профессионализмом; как не скатиться в русло сиюминутного, часто низкопробного эпатажа, «сохранить лицо», не снижая однажды достигнутую высокую планку?

К разгадке этих секретов, к пониманию своего места и роли на культурном горизонте района солистка Березовского ГДК, руководитель народного ансамбля народной песни «Заранак» Елена Говин пришла собственным путем, никого не копируя и никому не подражая. Великолепное, как говорят, Богом данное сопрано Елены Ивановны не требовало никаких дополнительных ухищрений для покорения зрителей и слушателей, само диктовало выбор репертуара. Развитый музыкальный вкус, умноженный на истинное трудолюбие и прекрасные личностные качества, позволили ей вырасти и состояться как певице. Намеренно употребляю это слово, ибо в самом понятии «исполнитель» заложены некие рамки, ограничивающие свободу творчества. У Елены Говин с ее неустанным трудолюбием, поиском новых песен и способов их подачи, с ее, в лучшем смысле слова, неугомонностью эти искусственные ограничители отсутствуют. Смело берется она за трудные задачи, адаптируя известные песни, нередко исполняемые мастерами эстрады, под собственные возможности и видение. И вот результат: публика принимает каждое музыкальное произведение в ее исполнении как оригинальное, написанное «под певицу», с учетом ее индивидуальности.

Все, кто 1 сентября пришел на юбилейный концерт Елены Ивановны в великолепный концертный зал Дворца культуры г. Березы и услышал ее трактовку многих широко известных замечательных песен, наверняка подтвердят справедливость данного вывода: Елена Говин не просто солистка районного учреждения культуры – талантливая профессиональная певица.

Истоки любви Е.И. Говин к песне – в ее родном доме, в добром и светлом мире ее семьи. Недаром говорится, что все лучшее в нас проистекает от материнской и отцовской любви, что тепло родного очага и родные стены и спустя годы помогают нам и в радости, и в горе.

Сестра и брат (к сожалению, безвременно ушедший из жизни), их семьи, дорогие сердцу племянники – все это ближний круг Елены Ивановны. Праздничный концерт стал ярким подтверждением сказанного: родные были в первых рядах почитателей ее таланта. Аура любви, окутывающая и связывающая родню, во многом является питательной средой для певческого таланта Елены. Одним из наиболее трогательных моментов юбилейного концерта стали слова благодарности певицы родителям и песня, посвященная их памяти.

Двадцать восемь лет назад, окончив Гродненское культпросветучилище по специальности «руководитель народного хора», Елена пришла на работу солисткой оркестра Березовского РДК. Игорь Григорьевич Сиричник предложил талантливой девушке аранжировать для нее популярную песню «Молодушки-молодки», которую с телеэкранов и по радио пела тогда на всю страну Екатерина Шаврина. Энергичная аранжировка, выполненная в хорошем темпе, «легла на душу» и солистке, и публике! Песня стала одной из самых постоянных и любимых в репертуаре певицы. Неудивительно, что Е.И. Говин включила ее и в свой творческий отчет-концерт, сценарий которого написала сама, как, впрочем, и сама вела концерт…

Без отрыва от работы Елена Ивановна окончила республиканский Институт культуры по той же специальности – «народный хор». Эту ипостась своего музыкального дарования наша героиня реализовала, возглавив ансамбль народной песни «Заранак», за двадцать восемь лет во многом благодаря ее усилиям выросший в самобытный творческий коллектив, по праву носящий звание «народный». Состав коллектива за истекшие годы почти полностью (и неоднократно) сменился. Из тех, кто стоял у истоков коллектива наряду с Еленой Ивановной, сегодня в его составе только Марина Арнольдовна Жиркова.

«Заранак» – такая же необходимая и неотъемлемая часть жизни Елены Говин, как ее родные, как любимые друзья и коллеги, как новые песни, так подходящие к ее среброзвонному голосу и пополняющие ее репертуар.

Юбилейный концерт Е.И. Говин стал еще одним незабываемым фактом насыщенной жизни нашего нового Дворца культуры. Он наверняка оставит глубокий след в памяти и сердцах почитателей таланта замечательной певицы-землячки. И дело не только в волшебном звучании ее голоса и глубокой искренности исполнения: великолепный Дворец культуры, новая сцена со спецэффектами, словно магнитом, притягивают талантливых людей, создают благоприятнейшую почву для буйного роста и расцвета творческих индивидуальностей. Слушая Ивана Яковлева, Елену Говин и «Заранак», глядя, как танцует «Журавинка», искренне радуешься за жителей района, имеющих возможность наслаждаться их искусством – слово «самодеятельность» здесь неуместно! Вот из этой гордости за своих талантливых земляков и рождается, в первую очередь, патриотизм. Ведь любовь к родной земле непременно замешена на любви к людям, делающим для родины все, что в их силах.

Очень к месту были короткие рассказы Елены Ивановны о своем призвании, завораживающее звучание ее голоса, исполнившего песни «Три счастливых дня» из репертуара Аллы Пугачевой и «Эхо любви», которую некогда пели дуэтом Анна Герман и Лев Лещенко. Вереницей несли на сцену цветы коллеги, друзья и просто зрители. Порадовали музыкальные подарки от «Заранка», нестареющего Ивана Яковлева, прекрасного мужского дуэта из Польши, усиленного голосом нашей землячки Галины Михневич, хора ветеранов народного клуба «Память сердца» и церковного хора Свято-Михайловского храма, артистов ДК и учеников Е.И. Говин Инны Чмель и Евгения Волкова.

Простыми и сердечными словами поздравили Елену Ивановну начальник сектора культуры отдела по идеологической работе райисполкома Т.Н. Ковалек и директор ДК Т.В. Демидович. Награждая виновницу торжества Почетной грамотой райисполкома, Татьяна Николаевна Ковалек отметила ее талант, неиссякаемое трудолюбие, ответственность и высокие человеческие качества. А Татьяна Викторовна Демидович вручила имениннице благодарность за безотказное служение избранному делу.

Здорово, что этот праздник песни избежал «подведения итогов» – подводить их, конечно, рано. Счастье, что он состоялся и подарил столько удовольствия и радости всем, кто пришел послушать замечательную березовскую певицу Елену Говин, гордится своим знакомством или дружбой с ней и желает ей новых высот на крутом пути творчества.