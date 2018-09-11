Фотоохота: лесная удача

Водитель филиала «Автомобильный парк №8 г. Березы» С.С. Грибовский живет в райцентре, но не забывает свою малую родину – д. Постолово.

В выходные дни спешит туда, чтобы поработать на родительском приусадебном участке и пройтись тропинками детства. А они приводят Сергея Сергеевича в лесную посадку, откуда настоящий грибник возвращается с полным кошиком грибов. Да не каких-то сыроежек, а настоящих крепышей-боровиков и подберезовиков. Супруга щедро делится ими с соседями и друзьями семьи, а еще делает заготовки на зиму. Маринует, сушит и замораживает лесные дары.