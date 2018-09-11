Новый семейный 3D-спектакль включен в репертуар Музыкального театра. Премьерный показ – 8 октября

Семейный инклюзив-театр «i» открывает новый сезон: в честь этого на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра пройдет показ 3D-спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» («Однажды в большом городе»). Организованный при поддержке velcom показ уникальной семейной постановки с участием детей и их родителей, созданной по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», состоится 8 октября в 19:00. После премьерного показа на новой сцене спектакль войдет в репертуар БГАМТ.

В основе сюжета спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» – рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». Это история мальчика, который перед Рождеством потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение. Помощь приходит неожиданно: волей чуда маленький бродяга попадает на волшебную ангельскую ёлку, где к нему возвращается надежда на лучшее будущее. Пьеса рассчитана в первую очередь на взрослого зрителя, однако поднятые в ней вопросы свободы выбора и социального неравенства, веры в добро и справедливость будут понятны и детям – фантастическая сказка с яркими декорациями и 3D-проекцией не даст скучать и очень просто расскажет о непростых жизненных ситуациях и вере в чудо даже самым маленьким.

«Это когда дети и взрослые – для взрослых и детей. И это когда взрослым и детям одинаково интересно и не безразлично, – и есть что потом обсудить вместе» – так обозначил «жанр» спектакля продюсер Леонид Динерштейн.

Спектакль подготовлен Семейным инклюзив-театром «i» с участием воспитанников Студии Пушкарёвой. Всего в спектакле занято более 100 человек, включая хор 10-й музыкальной школы «Музычныя пацеркі». В актёрском составе постановки и дети с аутизмом. Участие в спектакле приняли родители студийцев – это один из принципов построения Семейного театра.

«Семейный инклюзив-театр «i» – это площадка для общения: не только потому, что на спектакль можно прийти всей семьёй и потом обсудить увиденное, но и потому, что на нашей сцене играют целые семьи. В театральном взаимодействии дети раскрываются, а родители учатся лучше слышать и понимать их. Особенно такое общение важно для детей с аутизмом и их семей – театр помогает им проявить себя, выстроить взаимоотношения в реальной жизни. Такой результат – наша главная награда», – рассказывает художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» Ирина Пушкарёва.

Спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» отличается динамикой и богатством визуальных образов – сказочный сюжет стал реальностью при помощи художницы Анны Силивончик и видеомонтажёра Сергея Исакова, создавшего масштабные 3D-видеопроекции. Режиссёром-постановщиком выступила Ирина Пушкарёва, художник-постановщик спектакля – Павел Архангельский, танцевальные номера подготовил балетмейстер Денис Дадишкилиани, музыку к постановке написала Александра Сандлер. Режиссёр спектакля – Геннадий Фомин. Авторы спектакля отмечают необычность интерпретации рассказа Достоевского: в постановке показаны белорусские обряды и традиции, а сам сценарий написан на белорусском языке – перевод рассказа выполнила Вера Жибуль.

Премьера спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» состоялась весной, и вот теперь, 8 октября, он появится на большой сцене Белорусского государственного академического музыкального театра и в его текущем репертуаре: следующие показы постановки состоятся в ноябре и в декабре. С созданием реквизита и подготовкой к выступлению Семейному инклюзив-театру «i» помог его генеральный партнёр – компания velcom.

«velcom поддерживает Семейный инклюзив-театр «i» с момента его основания. Мы видим, как он растёт, как те, кто несколько лет назад боялись подмостков, стали настоящими актёрами. Яркий, пластичный спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» – постановка высокого уровня, достойная Музыкального театра, на сцене которого 8 октября состоится его премьера. На весенний, премьерный показ были проданы все билеты, в зале было много семей с детьми. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим продвигать идею инклюзивного, равного общества в Беларуси», – рассказал Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom.