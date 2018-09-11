ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый семейный 3D-спектакль включен в репертуар Музыкального театра. Премьерный показ – 8 октября

12.09.2018 17:16 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Семейный инклюзив-театр «i» открывает новый сезон: в честь этого на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра пройдет показ 3D-спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» («Однажды в большом городе»). Организованный при поддержке velcom показ уникальной семейной постановки с участием детей и их родителей, созданной по мотивам рассказа Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке», состоится 8 октября в 19:00. После премьерного показа на новой сцене спектакль войдет в репертуар БГАМТ. 

В основе сюжета спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» – рассказ «Мальчик у Христа на ёлке». Это история мальчика, который перед Рождеством потерял свою семью и остался совсем один на холодных улицах большого города без шансов на спасение. Помощь приходит неожиданно: волей чуда маленький бродяга попадает на волшебную ангельскую ёлку, где к нему возвращается надежда на лучшее будущее. Пьеса рассчитана в первую очередь на взрослого зрителя, однако поднятые в ней вопросы свободы выбора и социального неравенства, веры в добро и справедливость будут понятны и детям – фантастическая сказка с яркими декорациями и 3D-проекцией не даст скучать и очень просто расскажет о непростых жизненных ситуациях и вере в чудо даже самым маленьким. 

«Это когда дети и взрослые – для взрослых и детей. И это когда взрослым и детям одинаково интересно и не безразлично, – и есть что потом обсудить вместе» – так обозначил «жанр» спектакля продюсер Леонид Динерштейн

Спектакль подготовлен Семейным инклюзив-театром «i» с участием воспитанников Студии Пушкарёвой. Всего в спектакле занято более 100 человек, включая хор 10-й музыкальной школы «Музычныя пацеркі». В актёрском составе постановки и дети с аутизмом. Участие в спектакле приняли родители студийцев – это один из принципов построения Семейного театра. 

«Семейный инклюзив-театр «i» – это площадка для общения: не только потому, что на спектакль можно прийти всей семьёй и потом обсудить увиденное, но и потому, что на нашей сцене играют целые семьи. В театральном взаимодействии дети раскрываются, а родители учатся лучше слышать и понимать их. Особенно такое общение важно для детей с аутизмом и их семей – театр помогает им проявить себя, выстроить взаимоотношения в реальной жизни. Такой результат – наша главная награда», – рассказывает художественный руководитель Семейного инклюзив-театра «i» Ирина Пушкарёва.  

Спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» отличается динамикой и богатством визуальных образов – сказочный сюжет стал реальностью при помощи художницы Анны Силивончик и видеомонтажёра Сергея Исакова, создавшего масштабные 3D-видеопроекции. Режиссёром-постановщиком выступила Ирина Пушкарёва, художник-постановщик спектакля – Павел Архангельский, танцевальные номера подготовил балетмейстер Денис Дадишкилиани, музыку к постановке написала Александра Сандлер. Режиссёр спектакля – Геннадий Фомин. Авторы спектакля отмечают необычность интерпретации рассказа Достоевского: в постановке показаны белорусские обряды и традиции, а сам сценарий написан на белорусском языке – перевод рассказа выполнила Вера Жибуль. 

Премьера спектакля «Аднойчы ў вялізным горадзе» состоялась весной, и вот теперь, 8 октября, он появится на большой сцене Белорусского государственного академического музыкального театра и в его текущем репертуаре: следующие показы постановки состоятся в ноябре и в декабре. С созданием реквизита и подготовкой к выступлению Семейному инклюзив-театру «i» помог его генеральный партнёр – компания velcom.

«velcom поддерживает Семейный инклюзив-театр «i» с момента его основания. Мы видим, как он растёт, как те, кто несколько лет назад боялись подмостков, стали настоящими актёрами. Яркий, пластичный спектакль «Аднойчы ў вялізным горадзе» – постановка высокого уровня, достойная Музыкального театра, на сцене которого 8 октября состоится его премьера. На весенний, премьерный показ были проданы все билеты, в зале было много семей с детьми. Надеюсь, что совместными усилиями мы продолжим продвигать идею инклюзивного, равного общества в Беларуси», – рассказал Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom.

На базе театральной студии Ирины Пушкарёвой хореографии, пластике, вокалу, актерской игре и общению друг с другом учатся разные дети, среди них – и дети с аутизмом. Следить за новостями инклюзивного театра «i» можно на сайте https://www.theatre-i.by/ и на официальной странице в facebook https://www.facebook.com/mbfinclusivetheatre

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семейный инклюзив-театр «i» открывает новый сезон: в честь этого на сцене Белорусского государственного академического музыкального театра пройдет показ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский рубль продолжает дешеветь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика