Белорусский рубль продолжает дешеветь

В среду 12 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи вновь вырос курс доллара, подорожал также российский рубль. Евро, тем временем, немного сдал позиции относительно белорусского рубля.

На торгах БВФБ в среду наблюдалось удешевление белорусского рубля к корзине валют за счет роста курса доллара (он прибавил 0,0008 рубля до 2,1681 BYN за доллар) и российского рубля (на 0,0163 рубля до 3,1129 BYN за 100 российских).

Стоит отметить, что курс доллара в Беларуси растет двенадцатые торги подряд, за которые он прибавил 11 копеек.

Курс евро опустился на 0,0059 рубля до 2,5128 BYN за евро. До этого евро также показывал стабильный рост к белорусскому рублю, подорожав за неделю торгов на 10 копеек.