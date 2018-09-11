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Белорусский рубль продолжает дешеветь

12.09.2018 17:11 — Разное | БДГ  
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В среду 12 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи вновь вырос курс доллара, подорожал также российский рубль. Евро, тем временем, немного сдал позиции относительно белорусского рубля.

На торгах БВФБ в среду наблюдалось удешевление белорусского рубля к корзине валют за счет роста курса доллара (он прибавил 0,0008 рубля до 2,1681 BYN за доллар) и российского рубля (на 0,0163 рубля до 3,1129 BYN за 100 российских).

Стоит отметить, что курс доллара в Беларуси растет двенадцатые торги подряд, за которые он прибавил 11 копеек.

Курс евро опустился на 0,0059 рубля до 2,5128 BYN за евро. До этого евро также показывал стабильный рост к белорусскому рублю, подорожав за неделю торгов на 10 копеек.

Напомним, что эксперты отмечают уязвимость белорусского рубля, связанного с его плотной привязкой к российскому: существует ряд факторов, способных еще сильнее ослабить белорусский рубль.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В среду 12 сентября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи вновь вырос курс доллара, подорожал также российский рубль. Евро, тем временем, немного сдал...
 
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