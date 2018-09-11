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Райпо заставило продавщиц взять в кредит холодильники, чтобы рассчитаться за недостачу, и уволило

12.09.2018 17:45 — Разное | KYKY  
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В деревне Цагельня местный филиал Гомельского райпо заставил продавщиц Галину Анохову и Марину Маринчину взять в кредит два холодильника и телевизор и оставить в магазине в счет понашения недостачи. После этого их уволили, а июльскую зарплату до сих пор не выплатили, пишет «Гомельская вясна».

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Таким образом магазин покрыл крупную «недостачу» в 5100 рублей. Получается, девушки сельмага за три месяца наторговали себе в убыток на 2500 долларов. Они уверены, что их вины нет, и будут отстаивать свои интересы в суде. Также они обратились в независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) за юридической помощью. 

По словам Галины Аноховой, их вина «только в том, что мы пошли на поводу своего начальства, которое даже справки для банковских кредитов сфальсифицировало, увеличив в два раза размер нашей получки. Сейчас я уплачиваю банку кредит, а оформленный на меня холодильник и телевизор начальство забрало на погашение недостачи».

Марина Маринчина дополняет: «После того, как мы товаром погасили недостачу, нас уволили по соглашению сторон, хотя до этого статьей пугали. Мы уволились еще 31 июля, а райпо до сегодняшнего дня не рассчиталось с нами по июльской зарплате и не компенсировало неиспользованные дни трудовых отпусков».

Комментарий юриста

Правовой инспектор труда профсоюза РЭП Леонид Судаленко говорит, что заседание суда Советского района Гомеля по иску продавщиц уже назначено на 19 сентября: «В исковом заявлении мы просим взыскать с райпо окончательный расчет при увольнении, средний заработок за просрочку выплаты окончательного расчета исходя как раз из завышенного размера, указанного в справках для выдачи кредитов. Также мы поставили перед судом вопрос об истребовании холодильников и телевизора из чужого незаконного владения. После вступления продавщиц в профсоюз мы не допустим шантажа наших членов».

Леонид отметил, что это не первый такой случай в этом райпо. Ранее продавщица Александра Громыко здесь «заработала» 21 миллион долга за 2,5 месяца работы. Профсоюз встал на ее защиту – а правление райпо заявило, что, получая консультации от правовых инспекторов, материально-ответственные лица забудут об ответственности и наниматель никогда не избавится от такого порока как недостача.

«Продавцы правильно говорят, если райпо не может навести у себя порядок, зачем им работать и так рисковать. Наниматель может, конечно, предложить работнику выплатить недостачу, а работник в свою очередь имеет право идти в суд и доказывать свою невиновность», – отметил юрист.

 
Теги: Гомель
 
 
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В деревне Цагельня местный филиал Гомельского райпо заставил продавщиц Галину Анохову и Марину Маринчину взять в кредит два холодильника и телевизор и оставить...
 
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