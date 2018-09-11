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Пашинян считает, что пост генсека ОДКБ останется за Арменией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Армения сохранит за собой пост генерального секретаря ОДКБ в случае отзыва с этой должности гражданина Армении Юрия Хачатурова.
"У меня есть все основания полагать, что Армения сохранит за собой этот пост", - сказал Н.Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте в среду.
Он также отметил, что возбужденное против генсека ОДКБ уголовное дело не повлияло на взаимоотношения республики с остальными членами организации.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что Армения сохранит за собой пост генерального секретаря ОДКБ в случае отзыва с этой должности гражданина Армении...
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