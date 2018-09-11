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Закрытый премьерный показ спортивного мотивационного фильма "Никого впереди" прошел в Минске
При поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в кинотеатре "VELCOM CINEMA (Silver Screen)" 12 сентября состоялся закрытый премьерный показ спортивного мотивационного фильма "Никого впереди".
Благодаря вышеперечисленным достижениям клуб "Зубр" широко известен за рубежом, а интерес к Беларуси через многотысячное сообщество пловцов в мире постоянно растет.
Фильм "Никого впереди" не является лишь биографичным или документальным, эта мотивационная картина может служить своего рода библией к достижению высоких результатов и быть показана во многих спортивных учреждениях. Герои фильма повествуют об истории своих побед посредством афоризмов и лозунгов, приковывая внимание зрителя к своему виду спорта, находящегося сейчас в тяжелом положении, в Олимпийской программе которого разыгрывается около 100 медалей. Хотя речь в фильме и строится на основе плавания, спортсмены явно не ведут повествование лишь о своем виде, мотивируя к таким же достижениям абсолютно в любом виде спорта.
"Идея проекта заключалась в том, чтобы показать, что при верном подходе к организации именно белорусские спортсмены, объединенные в команду, могут при любых обстоятельствах на чемпионатах самого высокого уровня добиваться исключительно золотых наград. Показать, что если есть мечта, то есть и возможность, и путь между ними – это труд". – резюмирует автор проекта Илья Коваленок.
Чемпионаты мира по плаванию в категории Мастерс проводятся с 1978 года. Численность участников вместе со зрителями на чемпионатах мира составляет около 170 000 человек, что говорит о зрелищности и популярности данного вида спорта. Исходя из того, что в Беларуси вскоре появится Национальный центр водных видов спорта, станет возможным проведение чемпионата мира по плаванию и в нашей стране. Это открывает большие возможности для развития туризма, привлечения инвестиций в страну, популяризации среди населения здорового образа жизни, формирования ценностей у молодежи на примере успешных достижений.
Один из героев фильма Павел Лагун, участник двух Олимпийских игр, говорит: "На сегодняшний день популярность плавания в мире набирает обороты. Мысли могут врать, результаты врать не могут, а результаты в других странах неимоверно растут".
Важно, что деятельность главных героев находится в едином русле с государственной политикой развития спорта – как массового, так и спорта высших достижений. Все это в полной мере соответствует государственной программе формирования здорового образа жизни населения Республики Беларусь. Плавание, как один из самых полезных для здоровья видов спорта, имеет прямое отношение к предупреждению рисков развития различных заболеваний.
Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси, тренер команды "Зубр" объясняет: "Отраженные в фильме события – это новый взгляд на плавание. Помимо контроля за сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, эндокринной системами, важными и сложнейшими аспектами являются – психология спортсмена и его мотивация. Главное – победа, а не участие!".
Фильм "Никого впереди" – это не история команды, это "новый продукт" о достижении результата – через интеллектуальный подход – основанный на истинном патриотизме. Это возможность увидеть: как ни смотря ни на что можно побеждать, и побеждать именно белорусским спортсменам!
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При поддержке Министерства спорта и туризма Республики Беларусь в кинотеатре "VELCOM CINEMA (Silver Screen)" 12 сентября состоялся закрытый премьерный показ спортивного...
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