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Это окажет влияние на сон и печень. Почему людям старше 40 рекомендуется соблюдать «дни трезвости»
В Великобритании новая кампания призывает людей в возрасте старше 40 лет регулярно проводить «дни трезвости».
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Оказалось, что люди средних лет – от 45 до 65 лет – склонны выпивать алкоголя в неделю больше рекомендуемого (разрешенного врачами) количества.
Представители этой возрастной группы считают, что сократить количество употребляемого алкоголя намного сложнее, чем придерживаться здорового питания или заниматься в спортзале.
Но врачи считают, что «дни трезвости» улучшат сон, помогут с потерей лишнего веса и уменьшат риск высокого кровяного давления и появления раковых заболеваний.
Доктор Джулия Верн, специалист по вопросам болезней печени, сказала: «День без употребления алкоголя дает вам возможность очистить ваш организм и дать вашей печени отдохнуть. Также такой день сразу же окажет влияние на сон и потреблении калорий».
Оказалось, что гораздо проще устроить целый «день трезвости», чем, например, сократить количество выпитого вина с одного большого бокала до одного маленького.
Кампания работает при совместном сотрудничестве общественного здравоохранения в Англии и благотворительной организация Drinkaware.
В ходе опроса оказалось, что каждый пятый пил больше рекомендуемого (разрешенного врачами) количества алкоголя в неделю.
Две трети респондентов сказали, что сократить количество выпитого алкоголя труднее, чем улучшить свое питание, больше заниматься спортом или меньше курить.
Джулия Верн, доктор:
Верн также отметила, что многие люди, которые боролись с лишним весом, даже не представляли, сколько калорий содержится в алкоголе.
Недавно исследование, проведенное научным журналом Lancet, показало, что нет безопасных доз потребления алкоголя. Однако если выпивать один бокал в день, то риски были небольшими.
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В Великобритании новая кампания призывает людей в возрасте старше 40 лет регулярно проводить «дни трезвости». По информации BBC, был проведен опрос 9 тысяч людей в...
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