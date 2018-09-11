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Внедорожник въехал в толпу в Китае: трое погибших, более 40 раненых

12.09.2018 19:26 — Разное | Tut.by  
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В Китае внедорожник въехал в толпу людей, есть погибшие и раненые. Об этом пишет Paper.

Издание сообщает, что инцидент случился в городе Хэнъян в китайской провинции Хунань. Водитель на красном внедорожнике стал таранить толпу людей на центральной площади города в 19.40 по местному времени (14.40 минскому).

В результате наезда три человека погибли, еще 43 пострадали.

Водитель задержан, мотивы его поступка пока неизвестны. Сообщается, что он был неоднократно судим.

По другим данным, мужчина болен онкологией и наезд на пешеходов мог стать местью за найденное у него заболевание.

 
 
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Водитель на красном внедорожнике стал таранить толпу людей на центральной площади города в 19.40 по местному времени (14.40 минскому).
 
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