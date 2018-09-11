Более половины украинцев не интересуются азартными играми, каждый десятый иногда играет- опрос

Более половины (51%) украинцев не интересуются азартными играми, каждый пятый когда-то играл, но прекратил, свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Украинской национальной лотереей" совместно с общественной организацией "Международная антинаркотическая ассоциация".

Согласно результатам опроса, 4% респондентов заявили, что играют на деньги постоянно, 10% - иногда играют в азартные игры, такое же количество респондентов сказало, что враждебно относятся к такому занятию и осуждают игроков.

Среди тех, кто играет в азартные игры, почти половина (45%) отдают предпочтение лотерейной игре. Букмекерские ставки и ставки на спорт делает почти каждый пятый "игрок" (19%), еще 17% признаются, что играют на деньги, в том числе в казино, 16% играют на автоматах.

Три четверти опрошенных отдают предпочтение наземным точкам продажи лотерей, а в интернете играет 15%.

Среди респондентов, которые признались, что играют в азартные игры, 66% покупают лотерейные билеты 1 раз в год, 15% играют 2-3 раза в месяц.

При этом 7% респондентов признаются, что иногда теряли контроль из-за азартной игры, а 3% - обманывали родных.

Опрос был проведен 1-14 августа 2018 года. Методом личного интервью опросили 480 человека в возрасте 18 - 65 лет в 12 городах Украины с населением более 50 тыс. человек. Ошибка выборки составляет 4,9%.