Министерство финансов США ввело ограничительные меры против главы так называемой "гвардии нефтяных предприятий" в Ливии Ибрагима аль-Джадрана, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте министерства.

В документе отмечается, что США распространяют на И.аль-Джадрана действие правительственного постановления №13726 и замораживают его собственность на американской территории, а также временно запрещают ему въезд в Соединенные Штаты как лицу, которое действует против государственных интересов Ливии.

"Неоднократные атаки боевиков под руководством И.аль-Джадрана нанесли серьезный ущерб экономике Ливии и лишили ливийцев нескольких миллионов долларов в нефтяном эквиваленте", - приводятся в сообщении слова замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"Министерство финансов США принимает посильные меры для того, чтобы остановить боевиков и криминальные группировки, которые нарушают мир и стабильность Ливии", - подчеркнула она.

В июне этого года боевики во главе с И.аль-Джадраном участвовали в ряде столкновений с командованием Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. В результате столкновений нефтяные объекты в регионе "нефтяного полумесяца" перешли под контроль ЛНА.