|
На юге Китая водитель наехал на пешеходов, пострадали около 50 человек
Автомобиль вылетел в среду на пешеходную зону оживленной площади в городе Хэнъян (провинция Хунань на юге Китая), сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
В результате инцидента погибли три человека, еще 43 получили ранения.
Отмечается, что наехавший на пешеходов водитель после инцидента напал на нескольких человек с ножом.
Полиция сообщает, что нападавший задержан и опознан, он известен правоохранительным органам по другим преступлениям.
В то же время власти не комментируют возможную связь инцидента с терроризмом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобиль вылетел в среду на пешеходную зону оживленной площади в городе Хэнъян (провинция Хунань на юге Китая), сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)