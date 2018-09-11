На юге Китая водитель наехал на пешеходов, пострадали около 50 человек

Автомобиль вылетел в среду на пешеходную зону оживленной площади в городе Хэнъян (провинция Хунань на юге Китая), сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

В результате инцидента погибли три человека, еще 43 получили ранения.

Отмечается, что наехавший на пешеходов водитель после инцидента напал на нескольких человек с ножом.

Полиция сообщает, что нападавший задержан и опознан, он известен правоохранительным органам по другим преступлениям.

В то же время власти не комментируют возможную связь инцидента с терроризмом.