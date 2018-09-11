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Беларусбанк может принять участие в финансировании строительства частного медцентра в Миорах на условиях ГЧП

12.09.2018 18:04 — Разное | Интерфакс  
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Государственный Беларусбанк может профинансировать часть строительства частного межрайонного медицинского центра в Миорах (Витебская обл.), сообщил заместитель председателя правления банка Александр Поливкой.

"У нас на подходе проект по строительству кардиологического центра в Витебской области. Проект нам интересен, он может быть реализован с нашей поддержкой", - сказал А.Поливко, выступая в среду в Минске на панельной дискуссии международной конференции по развитию государственно-частного партнёрства в Беларуси.

Банкир пояснил, что основной инвестор строительства медцентра реализует в Миорах крупный инвестпроект по созданию металлургического производства, который также частично финансируется Беларусбанком.

В беседе с корреспондентом "Интерфакс-Запад" А. Поливко сообщил, что возможность участия в проекте по строительству медцентра рассматривает также Международная финансовая корпорация.

По его словам, стоимость проекта составляет $50-70 млн.

Он также сообщил, что Беларусбанк выделил на строительство метзавода в Миорах кредит на сумму около $100 млн при общей стоимости проекта около $1 млрд. По его словам, в настоящее время объём кредитования проекта составляет около $240 млн, в финансировании активное участие принимают российские банки, в том числе ВТБ, Росэксимбанк.

По словам замглавы Беларусбанка, запуск проекта состоится не позднее ноября 2019 года. "В Миорах будет работать одна из наиболее передовых в мире линий по металлопереработке, в соседних странах такой точно нет", - сказал он.

Как сообщалось, проект по созданию в Миорах металлургического производства реализует белорусский предприниматель Алексей Коваленок. Он также собирается строить частный медцентр с привлечением передовых немецких технологий. В начале августа президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с предпринимателем и поддержал проект по строительству частного медцентра. Планируется, что поставщиком оборудования будет немецкая компания KBV GmbH.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный Беларусбанк может профинансировать часть строительства частного межрайонного медицинского центра в Миорах (Витебская обл.), сообщил заместитель...
 
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