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Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи многочисленными жертвами аварии автобуса
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии пассажирского автобуса в штате Телингана, сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой скорби узнали о произошедшей трагедии. А.Лукашенко также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорого выздоровления пострадавшим.
Как сообщалось, накануне автобус, который перевозил более 50 паломников, съехал с дороги и рухнул в ущелье в индийском штате Телингана. Жертвами автокатастрофы стали 43 человека.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с...
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