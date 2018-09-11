Лукашенко выразил соболезнования президенту Индии в связи многочисленными жертвами аварии автобуса

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнование президенту Индии Раму Натху Ковинду в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии пассажирского автобуса в штате Телингана, сообщает пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что в Беларуси с чувством большой скорби узнали о произошедшей трагедии. А.Лукашенко также выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорого выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, накануне автобус, который перевозил более 50 паломников, съехал с дороги и рухнул в ущелье в индийском штате Телингана. Жертвами автокатастрофы стали 43 человека.