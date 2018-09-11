Нагрузка на бюджет Беларуси по обслуживанию внешнего госдолга будет нарастать - представитель Минфина

Финансовая нагрузка на белорусский бюджет по обслуживанию внешнего госдолга будет увеличиваться, в том числе за счёт девальвации национальных валют в регионе, заявил начальник главного управления Минфина Беларуси Андрей Белковец.

"Нагрузка на бюджет по обслуживанию внешнего долга выросла и будет нарастать, особенно с учётом валютных рисков", - сказал А.Белковец, выступая в среду на панельной дискуссии международной конференции по перспективам частно-государственного партнёрства в Беларуси.

"Да, раньше привлекали средства на 15 лет под 2-3%, но это валютные средства. Сегодня мы видим региональные девальвации и это дополнительная нагрузка на бюджет", - подчеркнул представитель Минфина.

По его словам, ранее Беларусь привлекла на внешних рынках "огромные объемы" средств, которые в том числе направлялись на реализацию инфраструктурных проектов. Но сегодня "мы должным все больше тратить средств бюджета на обслуживание".

Он отметил, что в связи с этим реализация масштабных инфраструктурных проектов на условиях государственно-частного партнёрства становится все более актуальным для Беларуси. При этом он констатировал, что "сегодня проектов ГЧП в Беларуси практически нет" из-за имевшегося ранее доступа к относительно дешевым внешним ресурсам.