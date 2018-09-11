Уровень зарегистрированной безработицы за август не изменился и составил 0,4%

Новости Беларуси. В качестве безработных числятся около 16,5 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наниматели предлагают более 76 тысяч свободных рабочих мест, причем 65 % из них – по рабочим специальностям. В последнее время количество вакансий начало незначительно сокращаться. В 2018 году три четверти обратившихся в службу занятости были успешно трудоустроены.