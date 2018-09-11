|
Космический конгресс состоялся в Минске
12.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Полеты на Луну и Марс вскоре станут привычными. Об этом говорили в Минске на Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, сообщает «МИР 24».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На встрече эксперты констатировали, что все больше стран осваивают внеземное пространство и новые точки будут появляться на карте доступных космических объектов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)