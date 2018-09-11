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Космический конгресс состоялся в Минске

12.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Полеты на Луну и Марс вскоре станут привычными. Об этом говорили в Минске на Международном конгрессе Ассоциации участников космических полетов, сообщает «МИР 24».

На встрече эксперты констатировали, что все больше стран осваивают внеземное пространство и новые точки будут появляться на карте доступных космических объектов. Ближе всех к Земле расположены Луна и Марс. Свою роль в их покорении сыграет и Беларусь, считают участники конгресса.

«Беларусь идет в космос. Мы впечатлены тем, как в стране создают летательные аппараты, беспилотники и спутники дистанционного зондирования Земли, – рассказала президент асссоциации, астронавт Бонни Данбар. – То, что мы приехали в Минск, важно. Мы лично смогли оценить потенциал республики. Здесь много молодежи, которая интересуется космосом. А значит, у этой страны есть «звездное» будущее».

Напомним, 31-й Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов проходит в Минске с 9 по 15 сентября. В нем участвуют более 80 космонавтов из 17 стран.



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Теги: Минск
 
 
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На встрече эксперты констатировали, что все больше стран осваивают внеземное пространство и новые точки будут появляться на карте доступных космических объектов.
 
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