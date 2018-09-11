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Радик Батыршин получил нагрудный знак «Отличник телевидения и радио»
12.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич вручил председателю МТРК «Мир» Радику Батыршину нагрудный знак «Отличник телевидения и радио».
Награждение состоялось на 13-м Белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».
Председатель МТРК «Мир» награжден «за значительный вклад в развитие и совершенствование телевидения и радиовещания Республики Беларусь».
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Церемония награждения состоялась сегодня на 13-м Белорусском международном медиафоруме «Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства».
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