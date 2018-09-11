В Мозыре строят самую большую Катапульту

В состав торговой агломерации входит ТЦ «Малининский» и ТВК «Апельсин», которые уже сейчас генерируют крупнейший в регионе поток посетителей в 12 тысяч человек в будни и до 20 тысяч в выходные дни.

На первом этапе реализации проекта в марте 2014 года был запущен торговый комплекс «Апельсин» , расположенный по ул. Нефтестроителей, 26.

Открылся ТЦ с 100% заполненностью и сегодня в нем работает более 35 операторов. Девелопер также успешно управляет торговым центром «Малининский» (более 50 операторов).

Более 20 лет компания вносит весомый вклад в формирование современного облика Мозыря и продолжает развивать инфраструктуру города. Деятельность не ограничивается запуском торговых центров, а направлена на создание точек современного досуга горожан. Именно такой подход практикуется на ведущих рынках европейских стран.

Что такое Сatapulta?

Строительство ТРЦ Сatapulta ведется в массиве активно развивающегося микрорайона «Молодежный» города Мозыря, в котором проживает более 28.000 человек

Торгово-развлекательный центр Сatapulta в Мозыре представит новый формат комфортного семейного шоппинга и развлечений.

Архитектурная концепция нового ТРЦ Сatapulta разработана при участии украинских специалистов, а особенностью 2 этажа станут широкий атриум и панорамные витражи территории фудкорта.

На первом этаже, по традиции, будет расположен продуктовый супермаркет, а также магазины быстрых покупок (аптека, салоны связи, ювелирные бутики, товары для дома, красоты, здоровья и пр.).

Fashion-галерея и фудкорт разместятся на втором этаже.

Здесь будут представлены магазины ведущих fashion-операторов одежды, обуви и аксессуаров. Фудкорт заполнит комбинация современных кафе и ресторанов с разнообразной кухней. Для покупателей второго этажа, помимо лестниц, предусмотрены лифт и эскалаторы.

Кроме прочего, для нового торгово-развлекательного центра разработана удобная навигация, подъездные пути, бесплатный паркинг, остановки общественного транспорта.

Усиление уже существующего торгового кластера появлением в его составе ТРЦ Сatapulta, безусловно увеличит поток посетителей и создаст синергию с уже существующими торговыми площадками.

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