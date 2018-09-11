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Сняты ограничения на ввоз белорусской молочки в Россию
Новости Беларуси. Россия сняла ограничения на ввоз белорусской молочной продукции. По результатам исследований, которые были дополнительно проведены, выяснилось, что товар не представляет угрозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несоответствия стандартам также являются допустимыми. На сегодняшний день Беларусь согласовала ряд предприятий, которые могут поставлять продукцию на российский рынок. Между странами заключено соглашение о дополнительном технологическом контроле.
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Новости Беларуси. Россия сняла ограничения на ввоз белорусской молочной продукции. По результатам исследований, которые были дополнительно проведены, выяснилось,...
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