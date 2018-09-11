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Беларусь рассчитывает на финансовую поддержку ЕБРР при ремонте аварийных мостов
Новости Беларуси. Об этом шла речь 12 сентября на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с делегацией Совета директоров Европейского банка реконструкции и развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Финансовая поддержка банка позволит оперативно проделать эту работу. Сейчас в стране реализуется целый ряд проектов при поддержке европейской финансовой структуры. Владимир Кухарев отметил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию взаимоотношений как за счет новых направлений, так и за счет наращивания объемов финансирования уже имеющихся проектов.
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Новости Беларуси. Об этом шла речь 12 сентября на встрече заместителя премьер-министра Владимира Кухарева с делегацией Совета директоров Европейского банка...
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