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В «Белавиа» обновили систему бронирования на сайте и ввели спецтарифы

12.09.2018 20:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Теперь появилась хоть и ограниченная, но возможность купить билет на 10-17 % ниже минимально действующей цены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, при покупке можно забронировать отель по маршруту следования. Вскоре пассажиры смогут самостоятельно оформлять обмен или возврат, а также управлять бронированиями и добавлять к ним дополнительные услуги. Около месяца новая система будет работать в тестовом режиме, поэтому компания предупредила о возможных сбоях.

Больше новостей экономики за 12 сентября здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Теперь появилась хоть и ограниченная, но возможность купить билет на 10-17 % ниже минимально действующей цены, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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