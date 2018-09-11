Трамп ввел санкции против стран и иностранных организаций, вмешивающихся в выборы в США - СМИ

Президент США Дональд Трамп в среду подписал постановление о введении санкций в отношении иностранных правительств и организаций за вмешательство в американские выборы или причастность к подобному вмешательству, сообщает газета The Hill.

"Санкции будут вводиться автоматически против иностранных правительств, если будет выявлено вмешательство или влияние с их стороны на выборы", - отмечает издание.

Речь идет о вмешательстве в выборы в США посредством хакерства или скоординированных кампаний по дезинформации.

Постановление подписано за несколько недель до начала промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, оно позволит разведывательным агентствам США расследовать возможные случаи вмешательства в процесс выборов.

"Это процесс, который попытается гарантировать, что делаем все возможное, чтобы предотвратить вмешательство в наши выборы", - заявил директор Национальной разведки Дэн Коутс.

Между тем конгрессмены из Палаты представителей считают, что данного постановления президента недостаточно, чтобы обеспечить защиту американских выборов.

"Сегодняшнее объявление, сделанное администрацией, признает угрозу, но его недостаточно, чтобы противостоять ей. Соединенные Штаты могут и должны делать больше", - говорится в совместном заявлении конгрессмена от Республиканской партии Марка Рубио и конгрессмена от демократов Криса Ван Холлена.

Представители американских властей обвиняют Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, на которых одержал победу Дональд Трамп. Спепцпрокурор Минюста США Роберт Мюллер ведет расследования о возможном сговоре Д.Трампа во время его предвыборной кампании, однако никаких доказательств о сговоре или влиянии России на итоги выборов пока выявлено не было.