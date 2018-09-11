ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-президент Армении Кочарян назвал премьера Пашиняна диктатором

12.09.2018 19:33 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

 Обвиняемый в свержении конституционного строя в марте 2008 года второй президент Армении (1998-2008 гг) Роберт Кочарян считает, что запись разговора глав Службы нацбезопасности и Специальной следственной службы свидетельствует о политическом преследовании против него.

"Содержание их разговора свидетельствует, что произошло преступление и давление на суд. Все наши предположения были доказаны этим разговором. Это политическое преследование и не имеет связи с раскрытием дела 1 марта 2008 года. Всего одна цель - как они говорят, закрыть меня", - сказал Р.Кочарян в интервью новостному сайту Yerevan Today.

По его словам, главы СНБ и ССС должны уйти в отставку и "попросить прощения у общественности и у меня".

"Но картина совершенно другая - они перешли в наступление, выдвигают теперь новое обвинение против меня. Чрезвычайно странным было вчерашнее заявление Никола Пашиняна о том, что отныне он ответственен за громкие уголовные дела. Он не имеет права выступать с такими заявлениями, это нарушение Конституции. Это и есть свержение конституционного строя. Армения - член СЕ, и такое заявление не может остаться без последствий. Подобного не делали даже диктаторы. Теперь я должен поздравить наш народ - мы получили нового диктатора. Неужели в этом была цель этой революции?", - отметил Р.Кочарян.

Он также опроверг свою связь с финансовыми махинациями и отмыванием денег.

"Это нелепое обвинение. Я никогда не занимался бизнесом. Члены моей семьи занимаются бизнесом и достигли определенных успехов. Они никогда не занимали госдолжности. А вот действующий директор СНБ по уши втянут в бизнес и имеет очень тесные отношения с олигархами", - сказал Р.Кочарян.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Обвиняемый в свержении конституционного строя в марте 2008 года второй президент Армении (1998-2008 гг) Роберт Кочарян считает, что запись разговора глав Службы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внедорожник въехал в толпу в Китае: трое погибших, более 40 раненых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Ивьевский край
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика