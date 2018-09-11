СМИ: В лесу под Брестом нашли тело милиционера. Возможно, он застрелился

Сегодня днем, 12 сентября, в лесу под Брестом нашли сотрудника уголовного розыска Московского РОВД Бреста с огнестрельной раной, пишет «Першы рэгiён». Информацию подтвердили официальные структуры, но пресс-служба МВД пока не дала комментарий.

Сейчас проводится проверка инцидента, точную информацию о причине смерти милиционера назовут позже. Предполагают, что он застрелился. О событии корреспондент «ПР» узнал из собственных источников.

Отметим, что в июле 2015 года в служебном кабинете Московского РОВД Бреста обнаружили труп замначальника отдела уголовного розыска, майора милиции. По заключению медиков, его смерть наступила в результате огнестрельного ранения. Тогда речь также шла о самоубийстве.