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Джон Терри отказался играть за московский "Спартак"

12.09.2018 22:25 — Разное | Интерфакс  
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Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри заявил, что отклонил контракт, предложенный ему московским "Спартаком".

"После серьёзных размышлений я решил отказаться от контрактного предложения московского "Спартака"", - написал 37-летний футболист в своём Инстаграме.

"Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить" Спартак" и пожелать клубу и его болельщикам хорошего окончания сезона. Это амбициозный клуб, и я был очень впечатлен их профессионализмом. Но, оценив все с семьей, мы решили, что это не правильный шаг для меня сейчас", - добавил он.

С начала 2000-х и до 2017 года Д.Терри играл за лондонский "Челси". После перешел в "Астон Виллу". В конце мая 2018 года было объявлено, что Д.Терри уходит из команды.

 
 
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Бывший капитан сборной Англии по футболу Джон Терри заявил, что отклонил контракт, предложенный ему московским "Спартаком". "После серьёзных размышлений я решил...
 
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