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Александр Саламаха оставил пост первого зампредседателя Белтелерадиокомпании
Александр Саламаха освобожден от должности первого зампредседателя Белтелерадиокомпании, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.
"Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.
Соответствующий Указ 12 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Александр Саламаха освобожден от должности первого зампредседателя Белтелерадиокомпании, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко....
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