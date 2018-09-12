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Александр Саламаха оставил пост первого зампредседателя Белтелерадиокомпании

12.09.2018 22:01 — Разное | Интерфакс  
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Александр Саламаха освобожден от должности первого зампредседателя Белтелерадиокомпании, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Александр Саламаха освобожден от должности первого заместителя председателя Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Соответствующий Указ 12 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

 
 
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Александр Саламаха освобожден от должности первого зампредседателя Белтелерадиокомпании, сообщили в пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко....
 
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