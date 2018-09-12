В ближайшее время в Беларусь начнется поставка вакцин против гриппа - Минздрав

В Беларуси завершается подготовительный этап к проведению вакцинации против гриппа в 2018 г., сообщили в министерстве здравоохранения страны.

"Поставка вакцин в Республику Беларусь начнется в ближайшее время. Завершить кампанию вакцинации планируется до 1 декабря", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Согласно прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям в сезон 2018-2019 гг. ожидается средний уровень эпидемиологической активности вирусов гриппа. По прогнозным данным в возрастной структуре заболеваемости будут превалировать дети в возрасте до 14 лет. Риску заболевания также будут подвержены беременные и лица старше 65 лет и другие лица, относящиеся к группам повышенного риска заболевания и развития неблагоприятных последствий (лица, страдающие хроническими заболеваниями, лица с иммунодефицитами, медицинские работники, лица в учреждениях с круглосуточным пребыванием, работники учебных заведений и др.).

Принято считать, что вакцинация против гриппа способствует формированию высокоспецифичного иммунитета через 7-14 дней после проведения прививки, который сохранится до 6-12 месяцев.

В Минздраве отметили, что в 2017 г. вакцинацией против гриппа в Республике Беларусь было охвачено 40,5% численности населения.

"Всего с ноября 2017 г. по март 2018 г. благодаря проведенной вакцинации было предупреждено более 135 тысяч случаев гриппа (в том числе, более 16,2 тысяч случаев осложненных форм), более 182 тысяч случаев острых респираторных инфекций негриппозной этиологии. Предотвращенный экономический ущерб благодаря проведенной вакцинации среди населения оценивается в сумму эквивалентную $76,8 млн., на каждый вложенный $ в вакцинацию был получен эффект в эквиваленте $15,8", - сообщили в министерстве.

В 2018 г. запланировано охватить профилактическими прививками против гриппа не менее 40% населения страны, в том числе до 75% населения, относящегося к группам риска в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок.

В Минздраве также отметили, что в 2018 г., как и в предыдущие годы, кампания вакцинации против гриппа будет осуществляться за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за средства бюджетов предприятий, организаций и личных средств граждан.

Вакцинация подлежащих контингентов населения на бесплатной основе будет осуществляться с использованием вакцины «Гриппол Плюс» производства Российской Федерации, для вакцинации на платной основе также будут доступны вакцины иных производителей. Все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию на территории Республики Беларусь, являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарственными средствами и содержат актуальные штаммы вируса, рекомендованные ВОЗ для включения в состав вакцин для стран Северного полушария в 2018 г.