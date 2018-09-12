Российские дети отдыхают в Беларуси

Дети из-под Тулы отдыхают в белорусском санатории. В Витебской области поправляют здоровье около 500 ребят, сообщает телеканал «МИР 24».

Реабилитационный центр принимает детей из Беларуси и России, которые проживают в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы . Средства на оздоровление выделяют из бюджета Союзного государства. В этом году на это потратили около 53 миллионов российских рублей. За смену – а это три недели – дети не только поправляют здоровье, но и хорошо отдыхают.

«Сдружились крепко. И линейку вели, и выступали, где только угодно», – говорит мальчик.

«Маленький уютный городок, соединенный коридорчиками. Тут уютно. Даже не городок, это маленькая планета «Жемчужина», – отметила школьница.

За 14 лет здесь прошли оздоровление за счет средств бюджета Союзного государства около 4 тысяч детей.