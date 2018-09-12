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Российские дети отдыхают в Беларуси
13.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Дети из-под Тулы отдыхают в белорусском санатории. В Витебской области поправляют здоровье около 500 ребят, сообщает телеканал «МИР 24».
Реабилитационный центр принимает детей из Беларуси и России, которые проживают в районах, пострадавших от
«Сдружились крепко. И линейку вели, и выступали, где только угодно», – говорит мальчик.
«Маленький уютный городок, соединенный коридорчиками. Тут уютно. Даже не городок, это маленькая планета «Жемчужина», – отметила школьница.
За 14 лет здесь прошли оздоровление за счет средств бюджета Союзного государства около 4 тысяч детей.
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Реабилитационный центр принимает из Беларуси и России, которые проживают в районах, пострадавших от чернобыльской катастрофы.
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