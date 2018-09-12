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Красотка-модель из Victoria's Secrets работает программистом и пишет приложения для iOS

13.09.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Модели Victoria's Secrets продолжают разрушать стереотипы. Недавно стало известно, что новым «ангелом» бренда станет Винни Харлоу — девушка с диагнозом «витилиго».

А теперь о себе заявила Линдси Скотт. Выяснилось, что экс-«ангел» может не только выгулять на подиуме нижнее белье, но и написать код на Python, C++, Java и других языках. Линдси также умеет разрабатывать приложения и создать собственные игры, рассказывает издание LeParisien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360) 11 Янв 2018 в 2:52 PST

О способностях модели стало известно благодаря форуму Stack Overflow, на котором программисты могут обмениваться знаниями. Пользователи получают очки репутации за полезные ответы, и у Линдси количество очков зашкаливает.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360) 7 Сен 2018 в 6:40 PDT

Правда, комментаторы в это не поверили, заявив, что программирование — наверняка выдуманный факт биографии, а все, что может модель — написать: «Привет, мир!»

Веселье продолжалось, пока в комментарии не пришла сама Линдси:

— У меня 27 481 очко в Stack Overflow, я ведущий разработчик программного обеспечения iOS одной из самых быстрорастущих компаний США. У меня есть степень бакалавра от университета Amherst, где я занимаюсь информатикой и театром, чтобы жить так, как я люблю. Глядя на эти комментарии, я понимаю, почему 41% женщин бросают карьеру в технических областях. Все из-за враждебной рабочей среды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360) 14 Авг 2017 в 10:03 PDT

Девушка подчеркнула, что не собиралась хвастаться, но хотела доказать своим примером: заниматься программированием может любой человек, независимо от пола и расы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360) 21 Фев 2017 в 10:24 PST

Стереотип о том, что программирование в принципе неинтересно девочкам, Скотт считает сексизмом: «Тринадцатилетние девочки вполне могут интересоваться компьютерами и технологиями, если у них есть возможность. Я знаю, я сама заинтересовалась программированием, когда мне было 13 лет. Думаю, что многие девушки хотели бы лучше понять, как создаются технологии, которыми они регулярно пользуются, но немногие получают такую возможность».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Lyndsey Scott (@lyndsey360) 1 Авг 2016 в 12:49 PDT

В AppStore лежат два приложения, созданных Линдси — Educate! для iPhone и iPad, посвященное поддержке молодых предпринимателей из Африки, и iPort для простого и удобного создания модельного портфолио на iPad.

 
 
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Выяснилось, что экс-"ангел" может не только выгулять на подиуме нижнее белье, но и написать код на Python, C++, Java и других языках.
 
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