Красотка-модель из Victoria's Secrets работает программистом и пишет приложения для iOS

Модели Victoria's Secrets продолжают разрушать стереотипы. Недавно стало известно, что новым «ангелом» бренда станет Винни Харлоу — девушка с диагнозом «витилиго» .

А теперь о себе заявила Линдси Скотт. Выяснилось, что экс-«ангел» может не только выгулять на подиуме нижнее белье, но и написать код на Python, C++, Java и других языках. Линдси также умеет разрабатывать приложения и создать собственные игры, рассказывает издание LeParisien .

О способностях модели стало известно благодаря форуму Stack Overflow, на котором программисты могут обмениваться знаниями. Пользователи получают очки репутации за полезные ответы, и у Линдси количество очков зашкаливает.

Правда, комментаторы в это не поверили, заявив, что программирование — наверняка выдуманный факт биографии, а все, что может модель — написать: «Привет, мир!»

Веселье продолжалось, пока в комментарии не пришла сама Линдси:

— У меня 27 481 очко в Stack Overflow, я ведущий разработчик программного обеспечения iOS одной из самых быстрорастущих компаний США. У меня есть степень бакалавра от университета Amherst, где я занимаюсь информатикой и театром, чтобы жить так, как я люблю. Глядя на эти комментарии, я понимаю, почему 41% женщин бросают карьеру в технических областях. Все из-за враждебной рабочей среды.

Девушка подчеркнула, что не собиралась хвастаться, но хотела доказать своим примером: заниматься программированием может любой человек, независимо от пола и расы.

Стереотип о том, что программирование в принципе неинтересно девочкам, Скотт считает сексизмом: «Тринадцатилетние девочки вполне могут интересоваться компьютерами и технологиями, если у них есть возможность. Я знаю, я сама заинтересовалась программированием, когда мне было 13 лет. Думаю, что многие девушки хотели бы лучше понять, как создаются технологии, которыми они регулярно пользуются, но немногие получают такую возможность».

В AppStore лежат два приложения, созданных Линдси — Educate! для iPhone и iPad, посвященное поддержке молодых предпринимателей из Африки, и iPort для простого и удобного создания модельного портфолио на iPad.